ÇÐÍ¥¤«¤éÀ¯¼£²È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¥Ó¥¸¥ã¥¤»á¤ÎÀ¯¼£½¸²ñ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¤¿¡á¥¤¥ó¥É¡¦¥¿¥ß¥ë¥Ê¥É½£/Seshadri Sukumar/IMAGO/Newscom¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥¤¥ó¥ÉÆîÉô¥¿¥ß¥ë¥Ê¥É½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¯¼£½¸²ñ¤Ç£²£·Æü¡¢»¨Æ§»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³£¹¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢£µ£°¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£À¯¼£½¸²ñ¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤«¤éÀ¯¼£²È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¥Ó¥¸¥ã¥¤»á¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬³«ºÅ¤·¤¿¡£½¸²ñ¤Ë¤Ï¿ôËü¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Ó¥¸¥ã¥¤»á¤¬±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Áª