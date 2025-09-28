NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï28Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¸ÅÎÓâÏßì(¥°¡¼¥ê¥ó¡¦¥ë¥§¥ä¥ó)Åê¼ê¤òÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ½Ð¿È¤Î¸ÅÎÓÅê¼ê¤Ïº£µ¨¼ç¤ËÀèÈ¯¤È¤·¤Æ7»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡2ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨3.62¤Ç¤¹¡£º¸ÆâÊ¢¼Ð¶ÚÂ»½ý¤«¤éÌó3¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î1·³Éüµ¢ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿18Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤Ï¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤·¤«¤··ª¸¶ÎÍÌðÁª¼ê¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¹ßÈÄ¡£¤½¤Î¸å¤Ë¸åÂ³¤¬µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¤¿¤á¸ÅÎÓÅê¼ê¤Ë¹õÀ±¤¬