¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤È¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î·³¤Î»ÜÀß¼þÊÕ¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£NATO²ÃÌÁ¹ñ¤Ø¤ÎÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÈóÆñ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤·¤¿¥É¥í¡¼¥ó¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯·³¤Ï27Æü¡¢·³¤Î»ÜÀß¼þÊÕ¤ÇÊ£¿ô¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤Ï22Æü¤Ë¤â¶õ¹Á¶á¤¯¤ÇÂç·¿¥É¥í¡¼¥ó¤¬Èô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¶õ·³´ðÃÏ¶á¤¯¤Ç¤â¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤