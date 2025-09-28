¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö°¦¼Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£ ¡Û¿·¤·¤¤°¦¼Ö¤Ï¡Ú¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ê¡¼¡¦¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡Û¡ÖÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Î¸åÉôÂ¦ÌÌ¤È¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤Î³°Â¦¤ËËÜÊª¤ÎÌÚÏÈ¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö#±Ñ¹ñ¼Ö¡×¥Æ¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ú¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ê¡¼¡¦¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡Û1952Ç¯¤«¤éÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿1971Ç¯¤ÎºÇ½ª¥â¥Ç¥ë¡£¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡Ö#±Ñ¹ñ¼Ö¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿