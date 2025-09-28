元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が、28日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜午後1時30分）に出演。番組では「これからの国防を考えるSP」をテーマに討議した。「中国に対抗するためにはどうすればいいのか」の議論では、橋下氏は「力が均衡しているところは紛争はギリギリのところで止まる」と主張し、例えとして「ロシアは絶対にNATO（北大西洋条約機構）を攻めないし、西側諸国はロシアを攻めない。一番、力