９月２８日の阪神９Ｒ・兵庫特別（２勝クラス、芝２４００メートル＝１２頭立て）はダノンシーマ（牡３歳、栗東・中内田充正厩舎、父キタサンブラック）が直線競り勝ち３勝目をマーク。母に米Ｇ１馬を持ち、２３年セレクトセールで３億１０００万円で落札された良血馬が単勝１・３倍の圧倒的１番人気に応えた。勝ち時計は２分２５秒８（良）。「ペースが遅いなか、リズム良く運んでくれた。きっちり差し切ってくれましたし、内