◇インターリーグドジャース5―3マリナーズ（2025年9月27日シアトル）ドジャースのキケことエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）は27日（日本時間28日）、敵地でのマリナーズ戦に「8番・三塁」で先発出場。9回に決勝の2点適時二塁打を放つなど3安打2打点の活躍を見せ、チームの4連勝に貢献した。チームは3―3の9回にキケが、守護神ムニョスから決勝の2点適時二塁打を放って接戦を制した。これで直近7試合で打率.364、2本