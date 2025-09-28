¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¶ÌÚ¾ì½Ó²ð¡Ê45¡Ë¤¬28Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð¿È¤Î»³¸ý¸©±§Éô»Ô¤Ç10·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿¦¶ÈÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¢¤¾¤Ó¤Ë¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤ËÌµ½þ¶¨ÎÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±¿±ÄÂ¦¤ÎÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ê¡¢¼­Âà¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À¶ÌÚ¾ì¤Ï¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±ÄÂ¦¤«¤éÀ¶ÌÚ¾ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«¤·¤é¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¤È²Æº¢¤ËÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤ê9·î2Æü¤Ë±¿±ÄÂ¦¤È¤ÎÂè°ì²óÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¶ÌÚ¾ì¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç±§Éô»Ô¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëµ¡²ñ