[9.28 J2Âè31Àá ½©ÅÄ 0-0 Ä¹ºê ¥½¥æ¥¹¥¿]2°Ì¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï28Æü¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄÀï¤ò0-0¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï13»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤È¤·¤Ä¤Ä2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥É¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤ÏÄ¹ºê¤Î¥Ú¡¼¥¹¡£Á°È¾6Ê¬¤ËMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬¥É¥é¥¤¥Öµ¤Ì£¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢Æ±28Ê¬¤Ë¤ÏMF²§Ä¹À»¤Î¥¯¥í¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤«¤éMF»³¸ý·Ö¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬Áê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁø¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î½©ÅÄ¤Ï²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â½¸Ãæ¤·