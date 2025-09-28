三菱重工浦和レッズレディースは28日、ホームでWEリーグ第8節のRB大宮アルディージャWOMEN戦を行う。ダービーマッチとなる一戦で来場者先着5000人に「カポーテ」をプレゼントすることを発表し、注目を集めている。対戦相手の大宮は男子チームと同様に今季からレッドブルの運営となっている。浦和Lは新体制でのダービーマッチ初陣で来場者にプレゼントするカポーテについて、「闘牛で使うケープのこと」と説明。レッドブルは赤