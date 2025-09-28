肝臓にB型肝炎ウイルス（HBV）が入ることで肝機能障害を伴うB型肝炎。日本を含め世界中で問題視されている病気のひとつです。 この病気は誰でも起こり得る病気である上、重症化すると命にかかわることもあります。そんなB型肝炎ですが、どのような経路で感染するのでしょうか。 ここではB型肝炎の感染経路や症状をご紹介します。正しく病気を知るためにも、ぜひ参考にしてみてください。 ※この記事はメディカルドックにて『「B