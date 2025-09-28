卓球の「チャイナスマッシュ2025」は28日、女子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング11位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）は同21位のアドリアーナ・ディアス（プエルトリコ）と対戦。ゲームカウント3ー1で勝利して2回戦進出を決めた。 ■快進撃を続ける27歳の初陣 今シーズン快進撃を続け、世界ランキングを自己最高位まで上げてきた橋本。注目のカットマンがプエルトリコの24歳と対した。