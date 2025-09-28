国内女子ゴルフツアー「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」最終日（２８日、宮城・利府ＧＣ＝パー７２）、２打差の１０位から出た菅楓華（２０＝ニトリ）が８バーディー、１ボギーの６５で回り、通算９アンダーでツアー初勝利を挙げた。３連続バーディースタートで波に乗ると、前半に５つ伸ばす。後半開始の１０番をボギーとしたものの、その後は上がり２ホールなど３つのバーディーを奪ってトップでホールアウト。後続が