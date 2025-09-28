陸上の早大競技会「ロード・オブ・ワセダ」男子５キロが２８日、埼玉・所沢市の早大キャンパス内の周回公認コース（１周約７００メートル）で行われ、東洋大の新エース松井海斗（２年）が、申し込み記録が２番目に速い第２組で１３分５１秒でトップを取った。序盤は集団の後方に位置して残り２キロからペースアップして余裕を持ってゴール。２週間後に迫った学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日）に向けて好調ぶりを見せ