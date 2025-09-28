◆大相撲▽秋場所千秋楽（２８日、東京・両国国技館）東幕下３１枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、西幕下２７枚目・風の湖（押尾川）を引き落として、５勝２敗で今場所を終えた。「何より無事に終われてホッとしている。来場所はこの２敗を勝ちにできるようにやっていきたい」と話した。この日は土俵の進行が早まっていたこともあり、脊髄損傷による途中休場した２３年夏場所の十両時代以来、取組前に塩をまいた。「やっぱりこれだ