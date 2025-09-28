立憲民主党の蓮舫参院議員（57）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自民党総裁選（10月4日投開票）をめぐる小泉進次郎氏（44）陣営によるステマ指示問題についてつづった。 【写真】真っ赤っか！小泉進次郎氏の国会吉野家ランチ 蓮舫氏は、SNSでの誹謗中傷をテーマにした塩田武士氏（46）の小説「踊りつかれて」を読んでいることを明かし「SNSで繰り返される誹謗中傷、匿名の悪意に晒され、舞台は法廷に。