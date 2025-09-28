お笑いコンビ「アインシュタイン」が28日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。稲田直樹（40）をめぐる、SNS乗っ取り事件について言及する場面があった。警視庁サイバー犯罪対策課は、稲田らのインスタグラムのアカウントに不正ログインしたとして、5日までに不正アクセス禁止法違反の疑いで、住所職業不詳久保智成容疑者（32）を逮捕した。稲田のアカウントを巡っては、昨年、女性ファンに対して、番組の