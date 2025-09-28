RKB毎日放送の武田早絵アナ（41）が28日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）に出演。自身の放送事故について語った。RKBラジオ「#さえのわっふる」でパーソナリティーを務める武田アナ。2023年5月放送回、ニュースが明けると、なぜか口がモゴモゴしていた。実はキンパを口に含んでいて、生放送中のまさかの出来事にネットでは話題に。武田アナは当時の状況について「別のスタジオからニュースがあって。