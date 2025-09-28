NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï28Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï¥²¥ì¡¼¥íÅê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥²¥ì¡¼¥íÅê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨20»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡3ÇÔ6HP1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨6.75¤Ç¤¹¡£¥²¥ì¡¼¥íÅê¼ê¤Ï8·î15Æü¤ËÌó2¤«·î¤Ö¤ê¤Î1·³Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ·×3¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å8Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬20Æü¤Ö¤ê¤Î1·³ÅÐÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£