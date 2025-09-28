【モデルプレス＝2025/09/28】超個性派“期限切れJK”3人組クリエイターユニット“くれまぐ”ことくれいじーまぐねっとのUraNが9月28日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。結婚式の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】UraN、ド派手会場での挙式ショット◆くれまぐUraN、夫・あさひとの挙式ショット公開UraNは、「無事結びました 投稿はまたゆっくり」「あさひPrincessにしてくれてありがとう」とつづり、挙式での写真を公開