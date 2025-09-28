何年も一緒に住んでいたのに、結局別れてしまうカップルは少なくありません。恋人との同棲を考えている人は、「いたずらに時間だけが過ぎる二人」と「ゴールインする二人」の違いを知っておいて損はないでしょう。そこで今回は、インターネットユーザーの女性500名に聞いたアンケートを参考に「同棲を『結婚』へ発展させるために必要な二人の約束」をご紹介します。【１】「１年半後に結婚する」など、同棲期間の終わりを決める「