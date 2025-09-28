◆男子プロゴルフツアーパナソニックオープン最終日（２８日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）プロ９年目の勝俣陵（ロピア）が単独首位で出て１イーグル、４バーディー、４ボギーの６９で回り、通算２０アンダーで初優勝を飾った。優勝賞金２０００万円を獲得した。１６番パー４（３３１ヤード）で第２打のアプローチが直接カップインし、イーグルを奪取。２２アンダーに伸ばし、１９アンダーでホールアウト