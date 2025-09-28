¡Ú¿·²Ú¼Ò¹çÈî9·î28Æü¡ÛÃæ¹ñ°Âµ«¾ÊÀë¾ë»Ô¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÌÌÀÑ180Ëü¥à¡¼¡Ê12Ëü¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡ËÍ¾¤ê¤ÎÃæ°ð¡Ê¤Ê¤«¤Æ¡Ë¤¬¼ý³Ï´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÃÏ¸µÇÀ²È¤¬Å·¸õ¤ò¸«·×¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ´¢¤ê¼è¤êºî¶È¤ËÀº¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¹¦¿ÆÍ§¡¢ÄÀÚö¡Ë