明石最古の煎餅屋が令和に継ぐ七代目の店主がおくる新しいお煎餅のかたち、創業は安政三年（1856年）。今年で169年目を迎える老舗のお煎餅屋さん、自然豊かな海の港町そして日本の時刻の基準となる、東経135度子午線が通る時のまちで知られる明石の地に誕生、現在七代目の店主が昔ながらのお煎餅を現代へと受け継ぎ奮闘中！ゆったりとした時間の流れる明石の街に寄り添う、富士の山菓舗をご紹介します。 明石最古の煎餅屋 手焼き