歌手のNissy（西島隆弘）さん（38）が28日、自身の公式インスタグラムを更新し、声帯手術後の近況を報告しました。Nissyさんは8日に3度目となる声帯の手術を受けたことを報告していました。28日に更新された公式インスタグラムでは「術後3週間は声帯に触れる発声はもちろん禁止、ウィスパーボイスはもっと禁止、咳、くしゃみ、むせり、ゲップ、息止め、トレーニング、ストレッチ、刺激物の摂取、飲料を吸い込むことで誤飲したとき