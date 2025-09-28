私はユミ。息子のタケル（年中）が幼稚園の帰り道にお遊戯会で披露する劇の配役を興奮気味に話してくれました。どうやらタケルは桃太郎のキジ役になったそうです。理由は「空を飛びたいから」。タケルらしい答えです。でも、桃太郎が5人もいると聞いてびっくり！サルイヌもたくさんいるのにおじいさんはいないらしく、一体どんなお遊戯会になるのやら……。夫のジュンヤが帰ってきたのは、タケルがすっかり寝入ってからのことで