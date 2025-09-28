＜日本プロゴルフシニア選手権 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS ULTRAMAN CUP最終日◇28日◇イーグルポイントゴルフクラブ（茨城県）◇7154ヤード・パー72＞シニアプロ日本一決定戦の最終ラウンドが終了した。首位と2打差で出た55歳のサイモン・イエーツ（スコットランド）が最終18番でショットインイーグルを奪い、トータル14アンダーで逆転。うれしいシニア初優勝をメジャーで飾った。【写真】絶対に上手くなる岩本高志が教える鉄