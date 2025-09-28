＜パナソニックオープン最終日◇28日◇泉ヶ丘カントリークラブ（大阪府）◇6993ヤード・パー71＞国内男子ツアーの最終ラウンドが終了した。単独トップで出た29歳・勝俣陵が1イーグル・4バーディ・4ボギーの「69」をマーク。トータル20アンダーで逃げ切り、悲願の初優勝をつかんだ。〈写真〉プロはこうやって転がす！勝俣陵のアプローチ術トータル19アンダー・2位タイに堀川未来夢と小木曽喬。トータル16アンダー・4位タイには6