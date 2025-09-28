「男子ゴルフ・パナソニック・オープン・最終日」（２８日、泉ケ丘ＣＣ＝パー７１）首位から出た勝俣陵（２９）＝フリー＝が１イーグル、４バーディー、４ボギーの６９をマーク。通算２０アンダーで、プロ９年目にして悲願のツアー初優勝を果たした。波瀾（はらん）万丈のバックナインを逃げ切った。圧巻だったのは３３１ヤードの短い１４番パー４。ティーショットをフェアウェーに捉えると、第２打は柔らかいスイングで左ピ