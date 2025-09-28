２７日午後４時半頃、新潟県魚沼市大湯温泉の越後駒ヶ岳（標高約２００３メートル）で、ロッククライミングをしていた東京都世田谷区祖師谷の会社員男性（５２）が滑落したと同行者から１１０番があった。新潟県警などが地上と上空から男性の行方を捜している。県警小出署の発表によると、通報したのは一緒に登っていた埼玉県狭山市の２０歳代男性。現場は標高約１１００メートル付近の岩の斜面で、通報した男性も滑落したが途