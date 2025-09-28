新潟県魚沼市大湯温泉の越後駒ヶ岳で27日夕方、ロッククライミング中に2人が滑落し、このうち50代男性が行方不明になった事故で、県警は28日朝、山でビバークしていた20代男性を救助しました。しかし行方不明の男性の発見には至っていません。27日午後4時半前、魚沼市大湯温泉地内の越後駒ヶ岳で「滑落した。自分は大丈夫だけど、もう1人の姿が見えない」と20代の男性から警察に通報がありました。警察によりますと、20代の