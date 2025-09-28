ドジャースが２７日（日本時間２８日）の敵地マリナーズ戦をキケ・ヘルナンデス内野手（３４）の活躍で５―３で逆転勝利。２０２１年４月１９日から同カード１１連勝とした。３―３で迎えた９回、無死一、二塁からＫヘルナンデスの左翼越えの２点適時二塁打で勝ち越しに成功した。リリーフ陣は７回からトライネン、ベシア、エンリケスと９者連続三振で追撃を完ぺきに封じ込んだ。前日１０号２ランを放ったキケがこの日も４打数