お笑いコンビ「ロザン（宇治原史規＝４９、菅広文＝４８）」が２７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ロザンの楽屋」を更新。小川晶前橋市長のラブホ密会に言及した。小川市長をめぐっては２４日、「ＮＥＷＳポストセブン」で配偶者のいる同市幹部職員との複数回に及ぶラブホテル密会が報じられた。菅は「なんでホテル使うんだろう。ホテル使ったら、疑わしいとか思われるやん。そのことを政治家の方がされた時点でアウトでいい