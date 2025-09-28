９月２８日の中山９Ｒ・サフラン賞（２歳１勝クラス、芝１６００メートル＝８頭立て）は、２番人気のアルバンヌ（牝、美浦・田中博康厩舎、父アドマイヤマーズ）が、２連勝でオープン入りを決めた。勝ち時計は１分３３秒８（良）。３番枠からスタートを決めて、道中は４、５番手でじっくりと構えた。勝負どころで徐々に差を詰めて４コーナーでは前の２頭に並びかけると、直線ではしっかりと脚を伸ばして２着のベレーバスクに１