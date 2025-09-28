¿å±Ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊOWS¡Ë¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¤Ï28Æü¡¢ÀéÍÕ¸©´Û»³»ÔËÌ¾ò³¤´ß²­¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò10¥­¥í¤Ï²ÜÌ¾°¦Íü¡Ê¥ß¥­¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬1»þ´Ö59Ê¬21ÉÃ7¤Ç3Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£²Æ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶â¡¢Æ¼¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³áËÜ°ì²Ö¡ÊËçÊýSS¡Ë¤Ï1Ê¬38ÉÃ1º¹¤Ç2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Èó¸ÞÎØ¼ïÌÜ¤ÎÃË»Ò5¥­¥í¤Ï¡¢Á°Æü¤Î10¥­¥í¤Ç2°Ì¤ÎÄÔ¿¹³¡¿Í¡ÊÆüÂç¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£Æî½ÐÂç¿­¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬2°Ì¤ËÂ³¤¤¤¿¡£