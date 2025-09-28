「阪神−中日」（２８日、甲子園球場）阪神の大山悠輔内野手が、初回、第１打席の登場曲にＥＴ−ＫＩＮＧの「ＰＲＩＤＥ」を使用した。この曲は白鷗大の先輩で、２１日に今季限りでの現役引退を表明していた楽天・岡島豪郎外野手が、長年使っていた登場曲だった。