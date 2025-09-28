（台北中央社）外交部（外務省）は28日、自民党の松山政司参院議員会長が率いる訪問団が同日から30日までの日程で台湾を訪問すると発表した。頼清徳（らいせいとく）総統らと面会する予定だとし、心から歓迎すると表明した。外交部によると、訪問団のメンバーはいずれも自民党の参院議員で、渡辺猛之氏、上野通子氏、堀井巌氏ら。頼総統の他、蔡英文（さいえいぶん）前総統や台湾の対日窓口機関・台湾日本関係協会の蘇嘉全（そかぜ