脂質制限のメリット・デメリットとは？メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「脂質制限中に食べてはいけないもの」はご存知ですか？脂質制限に向いていない人も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：田中 純子（管理栄養士） 保育園、小学校、特別養護老人ホーム、障害者支援施設で調理・献立作成の経験を経て、現在は総合病院