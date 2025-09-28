PET検査というと、がんを見つける検査というイメージが強いかもしれません。しかし、じつはがんの発見だけでなく、様々なシーンでPET検査は用いられるようです。PET検査が有用な疾患について、検査専門の施設でPET検査を数多く実施している「ゆうあいクリニック」の吉田先生に教えていただきました。 監修医師：吉田 啓介（ゆうあいクリニック） 金沢大学医学部（現・金沢大学医薬保健学域医学類）卒業、横浜市