【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2025年4月にメジャーデビューを果たしたＴ字路sが、2ndシングル「このままでいいのさbaby」のMVをYouTubeにてプレミア公開することを発表した。公開日時は9月28日21時を予定している。 ■“このままでいい”と肯定しあう温かさと、楽曲が持つ人間讃歌としての力強さを象徴する映像に 同楽曲は、現在オンエア中のサッポロラガービール“赤星”ブランドムー