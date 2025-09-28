格闘技イベント「RIZIN.51」は28日、名古屋市・IGアリーナにて開催。第3試合では冨澤大智が平本丈にスプリット判定（2ー1）で勝利を収めた。 ■激しい打撃戦に場内大盛り上がり スイッチしながらタイミングを測った平本が冨澤に組み付く。コーナー際に追い込むと四の字の体勢からバックチョークを仕掛けた。冨澤は平本の腕が完全に首に周り顔を真っ赤にしたが、根性で乗り切りスタンディングの