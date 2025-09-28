タレントの北斗晶が27日に自身のアメブロを更新。メディアにあまり出演しない次男の現在の様子を明かした。【映像】北斗晶と“顔出しが話題”初孫のほほえましい2ショットこの日、北斗は「今日は主婦の友社さんのトークショーでハイヒール・モモコさんと一緒に病気の話などを中心に45分のトークショーをやらせていただきましたー」とお笑いコンビ・ハイヒールのモモコとのトークショーに出演したことを報告。トークショーにつ