兄弟デュオ「ビリー・バンバン」の菅原進が２８日、東京・新宿ケントスで行われたライブイベント「浜口庫之助傑作選」に出演し、開演前に報道陣の取材に応じた。１１日に兄の菅原孝さんが肺炎のため８１歳で死去。進は、兄の悲報が公表されてから初の公の場となった。取材では「あんなに優しい人はいませんでした。また、逆には頑固で…。思い出がよみがえってきて、寂しいな」としんみり。「お兄さんと僕は兄弟です。すごく仲