米人気歌手セレーナ・ゴメス（３３）が２７日、自身のインスタグラムで音楽プロデューサーのベニー・ブランコ氏（３７）と結婚したことを報告したが、その数日前、セレーナのかつての恋人ジャスティン・ビーバー（３１）の母親は、息子のために祈りを捧げるという意味深なメッセージをＳＮＳに投稿していたことが分かった。英紙デイリー・メールによると、ジャスティンの母パティ・マレットさん（５０）は今週初めＳＮＳで、「