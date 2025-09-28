ソフトバンクの近藤健介外野手（３２）が２８日、出場選手登録を抹消された。２７日に２年連続２１度目となるリーグ制覇を果たしたホークス。近藤は腰のコンディション不良により、同日の試合では出場がなかった。試合後には「（ポストシーズンに向けて）出れるように」とコンディションを最優先に調整することを語っていた。小久保監督は「佑京は抹消します」と背部痛を抱え欠場が続いていた周東佑京内野手（２９）も抹消す