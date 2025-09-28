◇男子ゴルフツアーパナソニック・オープン最終日（2025年9月28日大阪府泉ケ丘CC＝6993ヤード、パー71）最終ラウンドが行われ、単独首位から出た勝俣陵（29＝ロピア）が1イーグル、4バーディー、4ボギーの69の通算20アンダーで、トップを守り抜き、プロ転向9年目でツアー初優勝を飾った。自身初の最終日最終組となったこの日は、1番から連続バーディー発進とし、一時は2位に6打差をつけた。7番でこの日ボギーを叩き、9