「阪神−中日」（２８日、甲子園球場）阪神の藤川球児監督がプレーボール直後にいきなりリクエストを行使。判定は覆らず岡林の内野安打となり、甲子園はタメ息に包まれた。初回、先頭の岡林が一、二塁間へ高く弾むゴロを放った。これを大山が捕球し、ベースカバーに入った伊原にトス。塁審の判定はセーフだったが微妙なタイミングだったこともあり、藤川監督はベンチを出てリクエストを要求した。映像ではどちらともとれる