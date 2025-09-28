長野県松本市で開かれた「信州ギター祭り2025」＝28日午前ギターの出荷額が全国でトップを誇るなど愛好家の間で「聖地」として知られる長野県で28日、県内のメーカーが一斉に展示や販売を行う「信州ギター祭り2025」が開かれた。会場となった松本市の施設に、11社が手がけたギターやベース計300本超が並び、多くの愛好家が集結。試奏する音色が響いた。県内のメーカーでつくる実行委員会によると、祭りは今年で7回目。寒暖差が