ニューヨークで行われている国連総会で、トランプ大統領が国連への不信感をあらわにした。演説では自らの功績を主張しつつ、「国連はいつも『お気持ち』を書簡にして送るだけ」などと批判。石破茂総理も「80年経った今、はたして現在の国連は当初期待された役割を果たしているのか」と問いかけた。【映像】トランプ氏が乗った国連のエスカレーターが突然停止（実際の映像）国連は1945年、第2次世界大戦の戦勝国を中心に設立さ