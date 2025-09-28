TBS良原安美アナウンサー（29）が28日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。この日の放送回で番組を卒業するにあたり、太田光の手紙の朗読に涙を見せた。太田は「卒業証書」と書かれた台紙の中の手紙を生朗読。「卒業証書良原安美さま」と切り出し、「あらかじめ言っておきますが、この卒業証書は本物です」と、学歴詐称疑惑で渦中の伊東市の田久保真紀市長の話題にひっかけつつ、良原アナが番組に参加し